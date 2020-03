Pokémon Spada e Scudo, Pass Espansione: le nuove mosse Gigamax in video

Pokémon Spada e Scudo vedrà l'introduzione di nuove mosse Gigamax nell'ambito del Pass Espansione, che come detto è disponibile su eShop al prezzo di 29,99 euro. Le manovre in questione sono state presentate in video.

Oggi The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato nuovi dettagli sul Pass di espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, incluse le mosse Gigamax che soltanto le evoluzioni finali dei primi compagni di avventura nella regione di Galar, ovvero Rillaboom, Cinderace e Inteleon, sono in grado di utilizzare. Gli Allenatori possono anche cominciare il conto alla rovescia per ricevere i nuovi design delle Card della Lega Pokémon e un regalo per i primi acquirenti del Pass di espansione.

La scoperta di nuovi Pokémon Gigamax

In L'isola solitaria dell'Armatura, la prima parte del Pass di espansione, gli Allenatori potranno aiutare alcuni dei Pokémon che viaggiano al loro fianco ad assumere la forma Gigamax. Ciò ha condotto alla scoperta delle forme Gigamax di Rillaboom, Cinderace e Inteleon. Le mosse Gigamax che questi Pokémon Gigamax possono utilizzare sono incredibilmente potenti, con effetti persino più devastanti delle normali mosse Dynamax o Gigamax. Inoltre, ignorano gli effetti dell'abilità dell'avversario!

Rillaboom Gigamax

Gli attacchi di tipo Erba usati da Rillaboom Gigamax diventeranno Gigarullio. Rillaboom tiene il ritmo con le sue bacchette e controlla con eleganza le radici degli alberi. Queste radici erompono ai piedi del nemico con una forza dirompente, infliggendogli ingenti danni!

Cinderace Gigamax

Gli attacchi di tipo Fuoco usati da Cinderace Gigamax diventeranno Gigafiammopalla. Si tratta di una mossa estremamente potente, con la quale Cinderace sfrutta le sue potenti gambe per calciare una palla di proporzioni enormi contro l'avversario. La palla di fuoco esplode quando colpisce il bersaglio!

Inteleon Gigamax

Gli attacchi di tipo Acqua usati da Inteleon Gigamax diventeranno Gigasparomirato. Con questa mossa, Inteleon prende la mira dalla cima della sua altissima coda, raccogliendo l'acqua sulla punta delle dita prima di spararla contro il nemico con un getto potentissimo. L'acqua viene spruzzata con una forza e una velocità tali da causare un'esplosione quando colpisce il bersaglio! La sua potenza supera quella di altre mosse Dynamax.

Nuovi elementi per le Card della Lega Pokémon e un regalo per i primi acquirenti

Tutti gli Allenatori di Pokémon di Galar hanno una Card della Lega Pokémon, che utilizzano come un biglietto da visita. Quando gli Allenatori proseguiranno la loro avventura in L'isola solitaria dell'armatura e in Le terre innevate della corona, troveranno sfondi, effetti e cornici che non erano disponibili in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. I giocatori possono anche modificare le proprie Card della Lega Pokémon utilizzando la funzione CreaCard di Rotomina e usare questi nuovi elementi, insieme ai nuovi abiti e tagli di capelli, per creare la loro Card personalizzata.

Gli Allenatori che acquisteranno il Pass di espansione di Pokémon Spada e il Pass di espansione di Pokémon Scudo poco dopo l'uscita dell'espansione L'isola solitaria dell'armatura (o i giocatori che l'avevano prenotato) riceveranno in regalo il cappellino e la calzamaglia di Dandel. I giocatori potranno ricevere questi strumenti dopo l'uscita di L'isola solitaria dell'armatura (che avverrà intorno alla fine di giugno 2020) fino alle 14:59 (UTC) di lunedì 31 agosto 2020.