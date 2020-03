Epic Games Store: World War Z a sorpresa nei giochi gratis di oggi, ecco i prossimi

Epic Games Store ha inserito World War Z a sorpresa nella lista dei giochi gratis scaricabili a partire da oggi, rivelando come da tradizione anche i prossimi titoli gratuiti.

Dunque potete procedere al download di World War Z, Figment e Tormentor X Punisher, mentre a partire dal 3 aprile saranno disponibili Gone Home e Hob.

L'aggiunta dello sparatutto a base di zombie di Saber Interactive è particolarmente gradita: ambientato nello stesso universo del film con Brad Pitt, World War Z coinvolge quattro giocatori in una serie di missioni man mano più complesse, in quattro diverse parti del mondo.

Lo scenario post-apocalittico non permette sbagli: orde infinite di non-morti si muovono per le strade agendo con una volontà unica, come uno sciame, e dovremo utilizzare un arsenale dirompente per poterli eliminare mentre cerchiamo di portare a casa la pelle.

Sono degni di nota anche Figment e Tormentor X Punisher: il primo è un suggestivo action adventure che ci proietta in un mondo surreale e pieno di musica, il secondo è un twin stick shooter con grafica in stile retrò e un gameplay frenetico.