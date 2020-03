Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, data di uscita e nuovo trailer per l'RPG su Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è stato uno dei protagonisti del Nintendo Direct Mini lanciato oggi a sorpresa da Nintendo, tornando a mostrarsi con un nuovo trailer sulle novità e annunciandone anche la data di uscita.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sarà dunque disponibile su Nintendo Switch il 29 maggio 2020. Dopo essere classificato dall'ESRB, in effetti, aspettavamo ormai solo la data di uscita confermata ufficialmente di quesa versione rimasterizzata e modificata, di cui abbiamo visto anche un video confronto sui miglioramenti rispetto all'originale.

L'originale Xenoblade Chronicles, che vide il debutto di un amatissimo personaggio come Shulk, arriva dunque su Nintendo Switch con una nuova storia in appendice, Xenoblade Chronicles: Un futuro comune. In questa sua veste rinnovata, il celebre gioco di ruolo vanta una grafica e una fluidità notevolmente superiori rispetto a prima.

L'interfaccia utente e gli schermi dei menu sono più facili da leggere e da usare, e alcune tracce della colonna sonora sono state rimasterizzate o remixate.

Sarà possibile immergersi nel mondo di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a partire dal giorno di lancio, il 29 maggio. Dalla stessa data sarà anche disponibile la Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Collector's Edition, che comprende anche un volume di 250 pagine con meravigliosi paesaggi, uno SteelBook, un disco in vinile con tanto di Monade stampata sulla custodia e un poster. Chi preordina il gioco potrà prescaricarlo già oggi dal Nintendo eShop e riceverà punti d'oro del valore pari al 5% della somma spesa.