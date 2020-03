Pokémon Spada e Scudo, Pass Espansione: le Torri dei Due Pugni in video

Pokémon Spada e Scudo tornano a mostrarsi in video per presentare Le Torri dei Due Pugni e i contenuti del Pass Espansione, disponibile per l'acquisto su eShop al prezzo di 29,99 euro.

Con il pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili due nuove aree della regione di Galar: un'enorme isola in mezzo al mare, l'Isola dell'armatura, e un glaciale scenario innevato conosciuto come Landa Corona.

Sull'Isola dell'armatura, i giocatori troveranno un nuovo dojo in cui affinare le proprie abilità nelle lotte Pokémon. Allenandosi in questo dojo, i giocatori potranno ricevere il Pokémon leggendario Kubfu dal maestro Mustard.

A un certo punto, poi, si potrà ricevere il permesso di affrontare le Torri dei Due Pugni sull'Isola dell'Armatura. Conquistata una delle due torri, Kubfu si evolverà in Urshifu.

Oltre a nuovi abiti e acconciature, i Pass di espansione includeranno nuovi sfondi, effetti e cornici per le card della Lega Pokémon.

La parte 1 del Pass di espansione di Pokémon Spada e del Pass di espansione di Pokémon Scudo, L'isola solitaria dell'armatura, verrà pubblicata a fine giugno. Ulteriori informazioni sulla parte 2 di questi Pass di espansione, Le terre innevate della corona, verranno svelate in futuro.