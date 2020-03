Bravely Default 2, demo disponibile e nuovo trailer dal Nintendo Direct Mini

Bravely Default 2 è disponibile da oggi su eShop con una demo giocabile gratuita che consentirà agli utenti di provare in anteprima l'esperienza di questo promettente jRPG.

In concomitanza con il Nintendo Direct Mini a sorpresa di oggi, è stato pubblicato anche un coinvolgente trailer che illustra personaggi e scenari del gioco.

In questo sequel dell'originale Bravely Default, quattro nuovi Eroi della Luce intraprendono una grandiosa e gloriosa missione, guidati dai Cristalli elementali.

Come il predecessore, Bravely Default II offre un sistema di combattimento che esalta la strategia dei giocatori, impegnati a decidere se attaccare (Brave) o trattenersi in attesa del momento giusto per sferrare un attacco (Default).

Meravigliosi scenari da esplorare e classi tutte nuove attendono i giocatori in Bravely Default II, un altro epico GDR che si aggiunge alla collezione di titoli per Nintendo Switch. Una demo gratuita è disponibile già da oggi.