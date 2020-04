Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X, upgrade gratis in Smart Delivery, video gameplay all'Inside Xbox

Assassin's Creed Valhalla supporterà il sistema Smart Delivery su Xbox, cosa che significa che un acquisto solo varrà per ottenere il gioco in versione Xbox One o Xbox Series X, senza dunque imporre una differenza tra le varie versioni sul mercato, inoltre il primo video gameplay del gioco arriverà proprio durante l'Inside Xbox del 7 maggio.

Lo Smart Delivery è un sistema utilizzato da Microsoft che, in sostanza, riconosce automaticamente quale versione scaricare di un dato gioco in base all'hardware della console che possediamo, per cui invece di dover acquistare versioni diverse l'acquisto del prodotto è unico e la versione del gioco scaricata viene selezionata automaticamente in base alla console posseduta.

Questo significa, insomma, che se anche si acquista Assassin's Creed Valhalla in versione Xbox One, per esempio, si ottiene gratuitamente l'upgrade alla versione Xbox Series X nel caso in cui si passi da una console all'altra, senza una distinzione d'acquisto tra le due versioni.

"Assassin's Creed Valhalla sfrutta la tecnologia Smart Delivery", si legge nelle informazioni ufficiali del gioco Ubisoft, "Acquistate il gioco una volta e giocatelo su Xbox One o Xbox Series X, quando entrambe le console sono disponibili e il gioco è uscito". Si tratta della stessa soluzione annunciata anche da Cyberpunk 2077 tempo fa, in attesa di capire se l'uscita di Assassin's Creed Valhalla avvenga peraltro prima o dopo il lancio di Xbox Series X.

Il gioco Ubisoft è peraltro protagonista di una collaborazione con Microsoft Xbox che ne caratterizzerà la campagna marketing, come abbiamo detto in precedenza. Per adesso abbiamo visto il primo trailer di presentazione, ma è previsto anche un video gameplay di Assassin's Creed Valhalla per l'evento Inside Xbox del 7 maggio, come riferito da Ubisoft nel tweet riportato qui sotto.