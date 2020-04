Legends of Runeterra lanciato su PC e sistemi mobile con la prima espansione

Riot Games ha annunciato il lancio ufficiale del gioco di carte Legends of Runeterra (LoR), compreso della prima espansione chiamata Alte maree, ambientato nell'universo narrativo di League of Legends.

Potete scaricare gratuitamente Legends of Runeterra su PC e sistemi mobile, ossia Android e iOS, partendo dal sito ufficiale. Il gioco funziona in cross-play, quindi potrete giocare anche con i possessori delle altre piattaforme.

Parlando dell'espansione, leggiamo la descrizione ufficiale delle novità che introduce: Alte maree amplia la rosa di regioni disponibili aggiungendo Bilgewater, un luogo frequentato da bande di pirati sempre pronte al saccheggio e da mostri abissali capaci di inghiottire senza preavviso intere imbarcazioni in un sol boccone. In questo porto irto di pericoli vige una sola regola: arraffa tutto ciò che puoi. Alte maree aggiunge al gioco 120 nuove carte e altri 11 campioni dell'universo di League of Legends, tra cui Miss Fortune, Fizz e Gangplank. Il set introduce inoltre sei nuove meccaniche di gioco, che aggiungono profondità e nuove intriganti possibilità per tutti i giocatori.

Jeff Jew, il produttore esecutivo del gioco, ha dichiarato in merito al lancio: "Siamo entusiasti di poter rilasciare ufficialmente Legends of Runeterra dopo la straordinaria accoglienza della beta pubblica. Il nostro impegno a fornire un gameplay strategico e interattivo, un profondo sistema di creazione dei mazzi e momenti epici con i campioni è più vivo che mai, e questo è il momento migliore per venire a scoprire tutto ciò che Runeterra ha da offrire. Grazie a tutti quelli che hanno giocato e ci hanno fornito feedback durante la beta pubblica, e un benvenuto a tutti quelli che stanno per unirsi a noi!"

Rivediamo infine la descrizione generale del gioco:

Ambientato nel mondo di League of Legends, Legends of Runeterra è un gioco di carte strategico in cui a vincere sono l'abilità, la creatività e l'astuzia. Scegli i tuoi campioni, crea il mazzo definitivo abbinando carte di diverse regioni, ciascuna con un proprio stile e un vantaggio strategico, e domina gli avversari. Creare un mazzo e collezionare le carte non è mai stato così semplice, dato che LoR offre i sistemi di avanzamento più generosi e vantaggiosi per i giocatori che si siano mai visti in questo genere. Infatti, è possibile ottenere tutte le carte gratuitamente o comprare direttamente quelle desiderate, senza dover acquistare pacchetti con contenuti casuali.