Animal Crossing, KK Slider: come sbloccare le tre canzoni segrete

Ah, KK Slider: quel simpatico cagnolino che ogni sabato sera arriva sull'isola di Animal Crossing: New Horizons a cantare gratis per la gioia degli abitanti e dei giocatori. Di volta in volta regala una canzone, e completare l'intera collezione non è di certo facile: serve moltissimo tempo. Per di più potreste non finirla mai, senza sapere che esistono tre canzoni segrete. Abbiamo attirato la vostra attenzione su questa guida, non è vero?

Vi spieghiamo subito come ottenere le tre canzoni segrete di KK Slider, così da completare la collezione composta da tutte le canzoni del personaggio già disponibili su Animal Crossing: New Horizons. Le musiche in questione sono Città degli animali, Addio e Drivin': KK Slider non le suonerà mai spontaneamente, dunque l'unico modo per ottenerle e porgergli la richiesta specifica. Sarà sufficiente selezionare la voce "Quella canzone..." dal menù di dialogo, quindi digitare i nomi precisi, senza "KK" a precederli.

Ovviamente avrete bisogno di tre settimane per completare la collezione delle canzoni, dato che KK Slider ne regala soltanto una ogni sabato. A proposito, sapete che forse il famoso cagnolino va in giro nudo? Dettaglio che non ha di certo evitato le discussioni sul web. Ricapitoliamo l'elenco delle tre canzoni segrete prima di salutarci.

Città degli animali

Addio

Drivin'