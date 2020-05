One Piece, sexy Boa Hancock nel cosplay di bo0ra

Chi non conosce la bellissima Boa Hancock, imperatrice dell'isola delle Amazzoni? Tutti hanno presente il personaggio, soprattutto il mondo dei cosplayer a tema One Piece. Che di recente infatti le hanno dedicato più di un lavoro.

Oggi, in particolare, vogliamo mostrarvi il cosplay di questa sexy Boa Hancock realizzato dalla cosplayer bo0ra, o Bo_0_ra come è anche attestata su internet. Una rivisitazione estremamente fedele e curata, più in generale dal punto di vista della resa visiva, nel dettaglio tenendo conto degli abiti, della parrucca, e - perché no- dello sguardo magnetico del personaggio. Questo cosplay tiene tranquillamente testa ai più recenti costumi di sexy Nami.

Eccovi un'immagine del cosplay di sexy Boa Hancock in questione: vi piace? Lo ritenete calzante con il personaggio visto nell'anime e nel manga di One Piece? Fateci sapere cosa ne pensate, nella sezione Commenti di questo articolo.

