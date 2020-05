Grounded: un video di gameplay di più di 20 minuti

Obsidian ha pubblicato un nuovo filmato di gameplay del survival Grounded, che mostra la bellezza di 21 minuti di gioco. Si tratta di una parte di un video più lungo, in cui gli sviluppatori rispondono alle domande degli utenti, dando ragguagli su cosa possono aspettarsi dalla versione in Accesso Anticipato, in arrivo il 28 luglio per PC e Xbox One.

A intervenire sono il Game Director Adam Brennecke e la Social Media Manager di Obsidian Shyla Schofield. Grounded è uno degli ultimi titoli di Obsidian a essere stato sviluppato prima dell'acquisizione di Microsoft.

Se volete avere più informazioni, leggete il nostro provato di Grounded, dove Aligi Comandini ha scritto:

Sviluppato da una manciata di persone, Grounded è chiaramente un progetto minore di Obsidian creato per fare qualche sperimentazione in attesa della ciccia vera. La nostra prova infatti, non è stata convincente, e ha mostrato un survival forse un po' banale, seppure dotato di una premessa interessante. Questo comunque non significa che il gioco non possa crescere, acquistando caratteristiche proprie delle migliori produzione della casa, o distaccandosi in futuro da una formula ormai vista e rivista. Non resta che aspettare, e vedere come il tutto si evolverà.