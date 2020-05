Commodore 64: grandi uscite nel 2020

Il 2020 finora è stato davvero povero di uscite. Qualcosa di buono, anche di ottimo, non è mancato, ma in questa prima metà d'anno non c'è stata l'abbondanza registrata negli anni scorsi, vuoi per l'imminente ricambio generazionale, vuoi per la pandemia di COVID-19. In realtà però c'è una piattaforma che ha visto uscire un numero davvero consistente di giochi, alcuni dei quali di ottima qualità. Stiamo parlando del Commodore 64, naturalmente (di che altro, sennò?).

Prendete questa notizia come una mera curiosità per capire e non come un invito ad abbandonare il vostro hardware di ultima generazione per gettarvi a capofitto negli anni '80. Comunque sia sono davvero tanti i giochi pubblicati per l'anziano computer in questi primi mesi del 2020, tra port e nuovi titoli. Non è bello sapere quanto sia ancora amato il Commodore 64? In realtà ci sono scene attivissima anche su ZX Spectrum, Amstrad CPC e Atari XL/E, ma non tergiversiamo.

Tra i port spiccano sicuramente quelli del grande classico degli arcade adventure Atic Atac, l'arcade Fix-It Felix Jnr e l'avventura Ghost Town. Tra i titoli completamente nuovi si segnalano: l'adventure platform The Shadow Over Hawksmill, realizzato con lo stesso engine di Rocky Memphis: The Legend of Atlantis; il platform fantascientifico Wormhole; il gioco di ruolo The Lord of Dragonspire; l'avventura testuale The Curse of Rabenstein; lo sparatutto classico Into Hinterland World e il gioco di ruolo stile Ultima Hired Sword 2.

Di seguito pubblichiamo un filmato che mostra le uscite più rilevanti di inizio 2020 per Commodore 64... ce n'è da giocare!