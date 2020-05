PS5 e Xbox Series X non garantiranno automaticamente i 60fps, nonostante la loro maggiore potenza rispetto a PS4 e Xbox One. A dirlo è stato Sergey Oganesyan di Frogwares. Secondo lui i 60fps non saranno necessariamente lo standard delle due nuove console e, soprattutto i piccoli studi di sviluppo, dovranno ancora scegliere tra risoluzione e framerate:

"Credo che sempre più sviluppatori offriranno la scelta tra risoluzione e framerate. Personalmente spero che i 60fps diventino standard, ma l'ottimizzazione non è semplice, soprattutto per gli studi più piccoli."

Oganesyan ha proseguito affermando che ci possiamo attendere comunque molto: "Possiamo sicuramente aspettarci cose come texture migliori, framerate migliore, migliore illuminazione, tempi di caricamento più rapidi, mappe più grandi, ambienti più dettagliati, il che è davvero tanto e i miglioramenti saranno più che evidenti."

Ovviamente il suo è un discorso di mero buonsenso: i 60fps dipendono dalle risorse che uno studio può impiegare per l'ottimizzazione e non sono una caratteristica implicita delle console. Sembra un concetto molto semplice da capire, ma stranamente per molti non è chiarissimo.

