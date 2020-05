Star Wars: polemiche per l'assenza di Anakin sul nuovo poster della saga

Alcuni fan di Star Wars hanno criticato Disney per il nuovo poster della saga cinematografica di Star Wars, dove secondo loro mancherebbe una figura chiave: Anakin Skywalker. Il poster è stato pubblicato in occasione dell'annuncio dell'arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker su Disney+, che di fatto completa l'intera saga sul servizio in streaming di Disney.

Alcuni hanno fatto notare come in realtà Anakin sia non solo presente, ma anche una figura centrale dell'intero poster, visto appare in grande con la maschera di Darth Vader nella parte alta dell'immagine. Ma è qui che il vero fan si distingue dall'essere umano comune partorendo teorie non richieste su problemi inesistenti. Secondo alcuni Darth Vader non basta perché in realtà sarebbe da considerarsi un'entità distinta rispetto ad Anakin, che una volta redento alla fine del sesto film è tornato a mostrarsi a Luke nelle sue fattezze originali sotto forma di spirito.

Minori le polemiche per l'assenza di Mace Windu e del leader supremo Snoke. Stranamente nessuno si è lamentato di quella di Jar Jar Binks. Comunque sia, vi ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà su Disney il 4 maggio 2020, ossia tra pochissimi giorni.