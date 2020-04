Animal Crossing: New Horizons, KK Slider: la lista completa delle canzoni

Animal Crossing: New Horizons è già disponibile da un po' in esclusiva su Nintendo Switch, ma chissà: forse non siete ancora riusciti a partecipare al primo concerto di KK Slider, il cane canterino più simpatico del titolo. Se come già nei precedenti videogiochi della serie intendete collezionare tutti i suoi CD Musicali, allora questo è l'articolo che fa per voi.

Una volta ampliato il vostro villaggio, curato il suo aspetto esteriore e invitati a vivere con voi tanti nuovi personaggi di Animal Crossing: New Horizons, KK Slider verrà finalmente a tenere il suo primo concerto. Da questo momento in poi potrete collezionare i suoi album e le sue canzoni, da riascoltare quando vorrete all'interno della vostra abitazione. E le canzoni di KK Slider sono davvero tante, tra vecchie e nuove.

Ecco l'elenco completo con tutte le canzoni di KK Slider, una lista definitiva da tenere sempre a portata di mano. Tra i recenti episodi più divertenti del mondo del web, ricordiamo almeno il codice per trasformare l'Abitante nel Doomguy.

Agent K.K.

Aloha K.K.

Animal City

Bubblegum K.K.

Café K.K.

Comrade K.K.

DJ K.K.

Drivin'

Farewell

Forest Life

Go K.K. Rider

Hypno K.K.

I Love You

Imperial K.K.

K.K. Adventure

K.K. Aria

K.K. Ballad

K.K. Bazaar

K.K. Birthday

K.K. Blues

K.K. Bossa

K.K. Calypso

K.K. Casbah

K.K. Chorale

K.K. Condor

K.K. Country

K.K. Cruisin'

K.K. D&B

K.K. Dirge

K.K. Disco

K.K. Dixie

K.K. Étude

K.K. Faire

K.K. Flamenco

K.K. Folk

K.K. Fusion

K.K. Groove

K.K. Gumbo

K.K. House

K.K. Island

K.K. Jazz

K.K. Jongara

K.K. Lament

K.K. Love Song

K.K. Lullaby

K.K. Mambo

K.K. Marathon

K.K. March

K.K. Metal

K.K. Milonga

K.K. Moody

K.K. Oasis

K.K. Parade

K.K. Ragtime

K.K. Rally

K.K. Reggae

K.K. Rock

K.K. Rockabilly

K.K. Safari

K.K. Salsa

K.K. Samba

K.K. Ska

K.K. Sonata

K.K. Song

K.K. Soul

K.K. Steppe

K.K. Stroll

K.K. Swing

K.K. Synth

K.K. Tango

K.K. Technopop

K.K. Waltz

K.K. Western

King K.K.

Lucky K.K.

Marine Song 2001

Mountain Song

Mr. K.K.

My Place

Neapolitan

Only Me

Pondering

Rockin' K.K.

Señor K.K.

Soulful K.K.

Space K.K.

Spring Blossoms

Stale Cupcakes

Steep Hill

Surfin' K.K.

The K. Funk

To the Edge

Two Days Ago

Wandering

Welcome Horizons

Wild World