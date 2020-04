One Piece, sexy Nami a Whole Cake Island nel cosplay di Oni Wish

Ve l'avevamo detto, che prima o poi saremmo tornati a parlarvi delle creazioni di Oni Wish: difatti nelle ultime ore il mondo del web e dei social network è lettaralmente impazzito per il suo nuovo cosplay dedicato al mondo di One Piece. E sì, come potete immaginare la protagonista è ancora una volta sexy Nami.

Ma non una sexy Nami qualsiasi, attenzione: questa volta Oni Wish ha basato il suo lavoro sulla versione sensuale della protagonista nell'arco narrativo di Whole Cake Island (quello di Big Mom, per capirsi). Difatti il vestito è proprio quello, così come accessori, parrucca e dettagli affini. Solitamente i cosplay di Nami, invece, sono dedicati agli archi narrativi o immediatamente precedenti o immediatamente successivi al Nuovo Mondo.

Cosa ne pensate del nuovo cosplay di sexy Nami di Oni Wish? Vi piace? O lo trovate leggermente eccessivo? Vi consigliamo, se amate cosplay dedicati a manga e anime, di dare anche un'occhiata al lavoro basato su sexy Androide C18, propostovi già negli ultimi giorni.