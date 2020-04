Xbox Game Pass: lo spot con lo streamer Shroud illustra la nuova filosofia di Microsoft

Microsoft ha pubblicato un nuovo spot dell'Xbox Game Pass con protagonista lo streamer Shroud, attualmente in forza su Mixer. A parte la presenza della celebrità dello streaming, a essere particolarmente interessante è come la pubblicità non miri solo a vendere il servizio in abbonamento, ma anche a illustrare la nuova filosofia di Microsoft relativa al mondo Xbox, figlia della gestione Phil Spencer.

Nel video possiamo vedere Shroud che gioca in volo su di un deltaplano ad Halo. Dopo qualche secondo però viene svelato che in realtà lo streamer è stato registrato su di di un set, con indosso una tuta speciale e che, quindi, la prima immagine era completamente finta. In questo modo Microsoft sembra voler comunicare per l'ennesima volta il suo desiderio di trasparenza totale per quel che riguarda l'offerta di Xbox, mostrando la realtà dietro la finzione e dando un forte senso di concretezza al marchio.

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento sempre più ricco e completo. Giusto recentemente è stato aggiunto al catalogo la nuovissima versione Xbox One di Yakuza Kiwami ed è stato annunciato l'arrivo di Red Dead Redemption 2 a inizio maggio.