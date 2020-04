Death Stranding PC, la Steelbook Edition a tiratura limitata in vendita su Amazon

Amazon ha messo in vendita un'edizione esclusiva a tiratura limitata di Death Stranding per PC, la Steelbook Edition , al prezzo di 69,99€, che sarà disponibile a partire dal 14 luglio 2020, il giorno di lancio del gioco.

Death Stranding Steelbook Edition a tiratura limitata su Amazon.it.

Death Stranding è l'ultima fatica di Hideo Kojima e della sua Kojima Productions. Già disponibile da mesi per PS4, farà il suo debutto su PC in estate, sempre che non ci siano ulteriori ritardi.