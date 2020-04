Animal Crossing: New Horizons, KK Slider è completamente nudo e la cosa comincia a fare scandalo

Animal Crossing: New Horizons presenta una serie ampia e variegata di animali antropomorfi nel suo magico mondo, tutti piuttosto ordinatamente vestiti: tutti tranne uno a dire il vero, visto che K.K. Slider, il musicista, sembra essere l'unico personaggio completamente nudo nel gioco.

K.K. Slider, noto anche come Totakeke, è un personaggio ricorrente che è comparso in praticamente tutti gli episodi di Animal Crossing, diventando una sorta di icona per la serie, insieme a Tom Nook e pochi altri. Si esibisce solitamente il sabato nei vari villaggi del mondo, eseguendo le sue canzoni accompagnato dalla sua chitarra, ma la cosa strana è che sembra essere l'unico animale completamente nudo nel mondo di gioco.

La questione sta iniziando a far discutere la community di videogiocatori, e a quanto pare c'è anche qualche abitante di Animal Crossing: New Horizons che ha iniziato a rendersi conto della vicenda, ma nessuno ha una risposta precisa al riguardo. A dire il vero, Slider ha avuto anche dei vestiti in passato, a volte lo si è visto indossare un cappello (giusto per coprirsi un po') mentre è comparso dotato di maglietta in Animal Crossing: Pocket Camp ma è evidente il fatto che preferisca esibirsi completamente nudo, tranne che per la sua chitarra.

L'idea più diffusa è che, essendo un musicista e ormai una vera e propria star, sia alquanto eccentrico e possa fare più o meno quello che vuole senza incappare nei rigidi codici di condotta che regolano il mondo di Animal Crossing. D'altra parte, è anche uno spirito libero: "Quei grassi gatti dell'industria discografica vogliono mettere un prezzo sulla mia musica, ma dev'essere gratuita e libera", affermata Slider in una delle sue frasi più celebri di Animal Crossing: Wild World.

E così, libero da ogni condizionamento sociale, KK Slider si presenta anche nel nuovo capitolo, a prescindere da quello che possano dire i benpensanti abitanti dei villaggi. D'altra parte, uno in grado di sostituire Queen e Lady Gaga sulle cover di vari album, o che è in grado di reinterpretare con successo Bad Guy e September in un album di cover, può permettersi questo ed altro.

KK Slider turns up naked to your island every Saturday with nothing but a guitar and everyone acts like it's normal! — Alex (@_CaptainAlex_) April 24, 2020