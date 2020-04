Call of Duty: Modern Warfare, la gigantesca patch di oggi porta nuove armi, customizzazioni e un mistero

Call of Duty: Modern Warfare ha oggi ricevuto la gigantesca patch da 15GB che prende il nome di Season Three: Reloaded e rappresenta un grosso aggiornamento che porta con sé nuove armi, nuove skin, un sistema di personalizzazione delle armi e anche un mistero, a quanto pare.

Tra le cose più evidenti, troviamo dunque la nuova arma MK9 Bruen LMG, mitragliatrice caratterizzata da un'alta precisione e danno notevole, che può essere ottenuta acquistando il bundle Encryption o completando una sfida attraverso LMG Foxtrot.

La nuova skin è quella di ossidiana, che si ottiene andando oltre l'oro e consente di ottenere un equipaggiamento di colore particolare, scuro e simile alla roccia, cosa che comunque richiede un percorso non semplicissimo, con la necessità di sbloccare prima la gold caso e poi uccidere 15 nemici o più in un match per 200 volte.

L'aggiunta probabilmente più interessante è però data da Gunsmith Customs, un sistema che consente di utilizzare diversi progetti relativi a una stessa arma e ottenere dunque un certo grado di personalizzazione per tale arma mischiando diverse caratteristiche. È comunque necessario che i vari progetti si riferiscano a una stessa arma e non ad oggetti diversi.

Previsti inoltre alcuni cambiamenti alle playlist e un fine settimana con esperienza doppia in arrivo sia per Call of Duty: Modern Warfare che per Call of Duty: Warzone.

Una cosa particolare rilevata con l'aggiornamento è però anche un oggetto misterioso, chiamato "Red Access Card". Il gioco lo identifica come un oggetto curativo, ma sembra che al momento non abbia uno scopo o effetto preciso, dunque potrebbe trattarsi di una sorta di teaser di qualcosa che potrebbe essere aggiunto in seguito nel gioco.

Nel frattempo, Call of Duty: Warzone ha portato Modern Warfare al record di giocatori mensili, dopo essere stato certificato come il gioco più venduto negli USA nel 2020.