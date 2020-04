Nintendo Switch Online, prova gratis nuovamente disponibile per tutti gli utenti

Nintendo Switch Online può essere nuovamente sperimentato per una settimana grazie al ritorno della prova gratis per tutti gli utenti, messa a disposizione da Nintendo proprio in queste ore, anche per coloro che hanno già utilizzato la prova e sono stati già abbonati al servizio.

Come riportato nel tweet ufficiale qui sotto, la prova gratuita di Nintendo Switch Online consente di provare il servizio per sette giorni senza alcun impegno, basta semplicemente effettuare la registrazione seguendo questi passi riportati sul sito ufficiale di Nintendo.

In sostanza, con il proprio account basta andare nella sezione Nintendo Switch Online del menù di Nintendo Switch, selezionare "Prova gratuita" che dovrebbe essere tornata a disposizione anche per coloro che hanno già effettuato il primo periodo di prova e iniziarla per far partire i 7 giorni di trial gratis.

Il periodo di prova di Nintendo Switch Online consente di accedere a tutte le caratteristiche tipiche del servizio Nintendo, ovvero il gioco multiplayer online, l'accesso ad alcuni giochi specifici e poi anche la possibilità di giocare ai titoli NES e Super Nintendo compresi nell'abbonamento, che ammontano attualmente a oltre 70 giochi per entrambe le console classiche.

Nel caso vogliate provarlo ma anche se l'avete già sperimentato, dunque, potete riprovare nuovamente Nintendo Switch Online per sette giorni e valutare ancora una volta se sia il caso di effettuare la sottoscrizione a pagamento per Nintendo Switch.

A proposito di Nintendo Switch Online, coloro che sono in possesso dell'abbonamento possono anche accedere al nuovo oggetto gratuito disponibile in Animal Crossing: New Horizons.