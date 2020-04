Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, il gameplay si mostra in video

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms si mostra in azione in un nuovo video gameplay che illustra un po' più nel dettaglio in cosa consiste l'action RPG di All in! Games e Gamera Interactive, sviluppato in collaborazione con Chris Avellone.

Il video mostra 10 minuti di gameplay commentato dagli sviluppatori nei quali vengono illustrate diverse caratteristiche del gioco, che si presenta come un RPG con inquadratura isometrica, dall'aspetto piuttosto classico ma anche dotato di peculiarità proprie che lo definiscono in maniera netta.

Nel filmato vediamo la creazione del personaggio con la scelta del Kingdom di appartenenza, la disposizione delle abilità specifiche per le varie razze, lo stile di combattimento, la casata, l'allineamento, la divinità di riferimento e ovviamente anche il nome e l'aspetto esteriore del personaggio principale.

Poi, il gioco inizia nella città di Goldport, capitale dell'area in cui si svolge la storia, nella quale è possibile ottenere informazioni, far avanzare la storia, scegliere quest da portare avanti e commerciare con i vari negozianti, con la possibilità di acquistare equipaggiamento e armi.

Infine, possiamo vedere una panoramica sulla mappa e l'avvio di una prima quest, con lo svolgimento di alcune caratteristiche base del combattimento e dell'esplorazione. Tutto sembra molto in linea con le caratteristiche tradizionali dell'RPG, a partire dall'ambientazione high fantasy e alquanto oscura che dà il tono all'avventura.

Tra le caratteristiche principali di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms sembra però esserci un sistema di combattimento molto profondo e personalizzabile, ampia customizzazione dei personaggi e una narrazione imponente. La costruzione del mondo e le storie legate ad ognuno dei vari personaggi sono state infatti create da Chris Avellone, veterano dell'industria videoludica che ha lavorato, fra gli altri, a Fallout 2, Planescape: Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate e tanti altri giochi di grande spessore nel genere RPG.

Di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms abbiamo visto il trailer della storia scritta da Chris Avellone dall'E3 2019, periodo al quale risale anche l'anteprima scritta l'anno scorso da Vincenzo Lettera.