Animal Crossing: New Horizons, nuovo oggetto gratuito disponibile con Nintendo Switch Online

Animal Crossing: New Horizons è disponibile dallo scorso 20 marzo 2020 in esclusiva su Nintendo Switch, e da allora non sono mancati i contenuti gratuiti per invogliare i giocatori a sfruttare il servizio online targato Nintendo. Per esempio, nel momento in cui scriviamo, potreste ottenere un nuovo oggetto altrimenti impossibile da avere.

Si tratta di un tappeto di Tom Nook, che in fondo in fondo è un bravo ragazzo, noto come Silk Rug: è possibile utilizzarlo per arredare la propria casetta su Animal Crossing: New Horizons, un po' come tutti gli altri tappeti esclusivi acquistabili da Sahara. Ora, per ottenere questo oggetto è necessaria un'iscrizione attualmente attiva al servizio Nintendo Switch Online, tra l'altro imprescindibile anche per sfruttare appieno il multiplayer del gioco.

Se siete in possesso di tutti i requisiti, la procedura da seguire per ottenere l'oggetto esclusivo su Animal Crossing: New Horizons è molto semplice. Effettuate l'accesso al Nintendo eShop con il vostro account, poi recatevi alla sezione del Nintendo Switch Online. Tra i contenuti gratis disponibili per il download troverete anche il tappeto di Tom Nook, come del resto mostrato nel video qui di seguito riportato.

Infine, per ottenerlo all'interno del gioco dovrete recarvi allo Stellomat presente nel Centro Servizi dell'isola, e ordinarlo pagandolo un po' di stelline/miglia, ma ne vale la pena non trovate? A questo punto potrete anche regalarlo a tutti gli altri giocatori non attualmente in possesso di una sottoscrizione al Nintendo Switch Online.