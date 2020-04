Animal Crossing: New Horizons, Tom Nook è un bravo ragazzo: Nintendo spiega perché

La fama di Tom Nook precede il personaggio in questione, nel franchise degli animaletti Nintendo, del quale Animal Crossing: New Horizons rappresenta l'appuntamento più recente e in esclusiva su Nintendo Switch. In ogni capitolo di Animal Crossing il simpatico procione è sempre stato considerato negativamente dai giocatori, ora per scherzo, ora realmente: ma Nintendo ha finalmente messo un punto fermo alla questione, spiegando che è in fondo un bravo ragazzo.

Ma perché Tom Nook viene generalmente considerato un cattivone? Beh, perché secondo i giocatori è un esoso animaletto attaccato al denaro: non fa altro che chiedere stelline su stelline all' Abitante, solitamente in cambio di servizi e dell'espansione della propria casa nel villaggio. Il mutuo della casa, su Animal Crossing: New Horizons, arriva persino a cifre superiori al milione: forse vale la pena sapere come ottenere stelline velocemente.

Ma al di là di questo, Nintendo ha deciso di riscattare l'opinione del personaggio in questione, spiegando perché Tom Nook è in realtà un bravo ragazzo. E ciò dimostra come la società stessa sia al corrente della reputazione di Tom Nook nel mondo del web: "Io credo che sia davvero, davvero un bravo ragazzo" ha detto Hisashi Nogami, producer del recente Animal Crossing: New Horizons, intervistata da Elise Favis di The Post. "Gli devi del denaro, ma non è che arriva e ti chiede di pagarlo. E non aggiunge neppure gli interessi alle somme da restituire. Penso che piuttosto resti nei paraggi ad aspettarti, e che tu prenda l'iniziativa di pagarlo".

Nogami sottolinea quindi come Tom Nook sia in realtà molto accomodante nell'ultimo capitolo della serie per Nintendo Switch: non forza il giocatore, né lo segue alla ricerca del denaro, ma lo lascia ai suoi tempi senza pressioni. Per di più, in linea generale, non forza all'acquisto di alcun bene o servizio aggiuntivo al di fuori della tende e del viaggio sulla nuova isola deserta, permettendo tra l'altro di restituire queste somme iniziali con il servizio Miglia Nook, inventato appositamente per chi non possiede stelline.

E voi siete d'accordo? Tom Nook in realtà è un bravo ragazzo? O la spiegazione di Nintendo non vi convince? Se anche voi dovete ripagare i debiti al procione, perché non date un'occhiata all'isola speciale delle tarantole?