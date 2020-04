One Piece incontra My Hero Academia, Kōhei Horikoshi disegnerà alcuni personaggi

Che cosa hanno in comune One Piece e My Hero Academia? Dal punto di vista narrativo poco o nulla, però entrambi i manga appartengono al genere shonen, entrambi si sono rivelati un successo dal punto di vista delle vendite in Giappone e nel resto del mondo, e in fondo gli autori sono anche buoni amici. Adesso le opere si incontreranno di nuovo, grazie ad un'iniziativa che vedrà come protagonista Kōhei Horikoshi.

Kōhei Horikoshi è il mangaka creatore di My Hero Academia, come saprete. Apprendiamo grazie alla segnalazione di @prmassss su Twitter, subito riportata anche da comicbook.com, che Kōhei Horikoshi disegnerà alcuni personaggi di One Piece con il suo tratto e il suo stile personali, poi commentando anche le modifiche apportate e accompagnando il tutto ad alcune osservazioni sull'opera di Eiichiro Oda. Questo avverrà nel nono volume di One Piece magazine, il cui debutto dovrebbe avvenire a breve. Un bel periodo, almeno dal punto di vista delle letture: Dragon Ball, One Piece e tantissimi manga sono disponibili gratis come anti-noia da coronavirus.

Per il momento è confermato che Kōhei Horikoshi disegnerà almeno Zoro: trovate una piccola anteprima poco più avanti, in una pratica immagine. Quali altri personaggi vorreste che disegnasse? Magari la bella Nami? O Rufy Cappello di Paglia, il protagonista probabilmente più importante di One Piece?

Purtroppo ne approfittiamo anche per ricordarvi che One Piece, My Hero Academia e molti altri manga sono stati rimandati causa coronavirus e slittamento settimanale del numero di Weekly Shōnen Jump.

