Valorant: la Closed Beta infrange i record di visualizzazioni su Twitch

La Closed Beta di Valorant infrange tutti i record di visualizzazioni su Twitch, con picchi da 1.7 milioni di utenti collegati contemporaneamente e 12.2 milioni di ore guardate per un singolo filmato di gameplay.

Twitch e Riot Games hanno annunciato che l'attesissimo sparatutto tattico in prima persona Valorant ha superato, durante le prime ore del lancio della Closed Beta, il record di ore guardate in un giorno per una singola categoria di gioco. A questo risultato si aggiunge anche un picco da 1.7 milioni di utenti collegati contemporaneamente, un risultato secondo solo alle finali 2019 del League of Legends World Championship, per un totale di 34 milioni di ore guardate, con cui Valorant segna un nuovo record.

"Con Valorant, Riot Games ha confermato nuovamente che iniziare a costruire una community forte su Twitch fin dal primo giorno è la chiave del successo," dichiara Ben Vallat, Senior Vice President della divisione Alliances and Corporate Development per Twitch. "Vediamo un grande entusiasmo in tutta la community e, proprio come per League of Legends, siamo lieti di essere parte del successo di Valorant sin dal suo esordio."

Valorant aveva già precedentemente infranto il record di visualizzazioni in un singolo giorno con un video dello scorso 3 aprile in cui veniva mostrato il gameplay in azione, che ha ottenuto 12.2 milioni di ore guardate.

"I nostri cuori, le nostre caselle di posta e i nostri social sono pieni fino all'orlo dell'entusiasmo per la Closed Beta di Valorant. In questo momento siamo totalmente concentrati sul regalare un'esperienza a tutti gli effetti globale a tutti i fan degli shooter tattici competitivi e stiamo già imparando molte lezioni," dichiara Anna Donlon, Executive Producer di Valorant presso Riot Games. "Questo è solo l'inizio del nostro viaggio con i giocatori e mentre lanciamo la nostra infrastruttura di server in questi tempi tumultuosi, non vediamo l'ora di poter invitare ancora più appassionati da tutto il mondo a unirsi alla community digitale di Valorant."

Riot Games sta collaborando con Twitch per dare ai fan gli accessi alla Closed Beta, iniziata lo scorso martedì 7 aprile. Per maggiori dettagli sulla Closed Beta di Valorant, inclusa la procedura per ottenere l'accesso tramite Twitch, visita www.PlayVALORANT.com.

Anche noi siamo partner di Riot Game sin questa iniziativa: seguite tutte le nostre dirette e le nostre iniziative!