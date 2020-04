Youtuber tortura e mangia animali vivi in video facendo inferocire la rete

La youtuber coreana Ssoyoung ha fatto letteralmente inferocire la rete torturando e mangiando animali vivi per i suoi video ASMR mukbang (gente che mangia cibo, possibilmente strano, molto piccante o disgustoso, ma non solo). Sono in molti che stanno chiedendo a YouTube di cacciarla dalla piattaforma.

La denuncia è partita dallo youtuber Ethan Klein che l'ha attaccata apertamente per i suoi contenuti, affermando che ha passato il segno. Klein l'ha definita praticamente una sociopatica che si diverte a torturare gli animali: "Penso che sappia che se non fingesse di essere un minimo schizzinosa e nervosa per quello che fa, sarebbe considerata una completa sociopatica. Ma è evidente quanto ami torturare gli animali."

Il commento di Klein è stato ripreso da altri youtuber che hanno aizzato i loro spettatori contro Ssoyoung. Gli attacchi le sono iniziati a piovere addosso da ogni dove. Un commentatore ha scritto: "Non sono un vegano, ma questo non ha niente a che fare con la dieta. Si tratta di violenza su animali." Un altro l'ha definita una torturatrice: "I polipi combattono per sopravvivere e lei li manda in diretta su internet. Sostanzialmente sta caricando video di torture. Perché YouTube non cancella il suo canale per violenza sugli animali?"

Da notare che attualmente Ssoyoung non ha ancora ricevuto sanzioni da YouTube. Strana la morale all'epoca di internet: se mostri un capezzolo in video vieni censurata e bannata, ma se mangi animali vivi torturandoli puoi avere successo e nessuno ti dice nulla.

Come già riportato nella notizia con il video ASRM ufficiale di Nintendo Switch Lite, la sigla ASMR sta per Autonomous sensory median response (risposta autonoma del mediano sensoriale) ed è sostanzialmente il benessere derivato dall'ascolto di certi suoni che si manifesta sotto forma di un formicolio percepibile sulla nuca, che scende fino alla spina dorsale. Fondamentalmente sono dei video realizzati per rilassare, anche se possono avere altri utilizzi. L'importante è che i suoni vi stimolino in qualche modo.