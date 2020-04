Call of Duty: Warzone, modalità trio ripristinata dopo le critiche ricevute

Infinity Ward ha ripristinato la modalità Trios in Call of Duty: Warzone, rilasciando un aggiornamento alle playlist. La mossa è stata dettata dalle critiche ricevute dai fan, che non hanno gradito la cancellazione completa della modalità.

Con la Stagione 3 di Call of Duty: Warzone, la modalità Trios (squadre da tre giocatori) era stata sostituita da quella Quads (squadre da quattro giocatori). Attualmente quindi Call of Duty: Warzone si può giocare in squadre da tre, da quattro o in solitaria, in attesa che venga inserita la modalità Duos con un futuro aggiornamento.

Alcuni giocatori stanno però segnalando alcuni problemi con la modalità Trios ripristinata. In particolare la mancanza del bottino a terra aggiornato. Probabilmente dipende dal fatto che è stata rinserita di corsa così com'era, ossia senza le aggiunte della Stagione 3, che sono state concepite per le nuove modalità.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è un battle royale free-to-play scaricabile come parte di Call of Duty: Modern Warfare e disponibile per PC, Xbox One e PS4.