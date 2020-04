Facebook: Quiet Mode in arrivo per silenziare le notifiche, i dettagli

Nel momento in cui scriviamo Facebook ha annunciato una nuova funzionalità che in futuro sarà disponibile sui dispositivi mobile Android e iOS compatibili con l'applicazione. Si tratta della Quiet Mode, e in questo rapido articolo vi forniamo i primi dettagli disponibili e tutte le informazioni che dovete conoscere.

La Quiet Mode è una funzione pensata per il benessere degli utenti, permetterà di comprendere meglio (e di gestire in modo ottimale) il tempo speso all'interno dell'app di Mark Zuckerberg. La novità principale consiste però nella possibilità di silenziare le notifiche da mobile, in modo tale da rendere Facebook molto meno invasivo di quanto già non sia: sarà possibile bloccare, per un certo periodo di tempo prestabilito, notifiche relative a commenti, tag, richieste di amicizia e molto altro ancora. Quiet Mode è almeno nel nome molto simile alla Dark Mode, ma la funzione legata alla modalità scura è tutt'altra cosa.

Ma come si attiva la Quiet Mode? Facebook ha confermato che questo avverrà in due modi: o manualmente, lasciando la decisione all'utente sul momento, oppure automaticamente, pianificandola ad orari ben precisi di altrettanti giorni della settimana.

Quando sarà disponibile la Quiet Mode di Facebook? Il rilascio ufficiale dovrebbe avvenire a breve, e pare che oltreoceano sia già cominciato su smartphone Android e dispositivi iOS. Comunque, per ora non è disponibile in Italia: vi avviseremo non appena l'update arriverà anche da noi. Una prima immagine legata alle funzioni della Quiet Mode è già disponibile, e la trovate qui di seguito in calce all'articolo.