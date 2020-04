Fortnite e Deadpool senza maschera, come sbloccare la skin con le sfide della Settimana 8

Nella giornata di oggi gli sviluppatori di Epic Games renderanno disponibili le nuove sfide di Deadpool di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: sono quelle della Settimana 8, e potrebbero anche essere le ultime, dato che finalmente permetteranno di ottenere la skin senza maschera.

Avete capito bene, a partire da oggi pomeriggio alle ore 16:00 potrete sbloccare la skin senza maschera, una variante per il costume di Deadpool già disponibile su Fortnite: inquietante, ma imprescindibile per tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2. La procedura da seguire sarà sempre la stessa: alle ore 16:00 Epic Games pubblicherà le sfide di Deadpool della Settimana 8, e dopo averle completate tutte e due la variante dell'eroe Marvel più irriverente di sempre verrà aggiunta al vostro armadietto.

Le nuove sfide di Deadpool della Settimana 8 di Fortnite non sono ancora state svelate dagli sviluppatori, ma grazie a dataminer e leaker possiamo comunque svelarvele in anticipo. Eccole qui di seguito, in un pratico elenco. Giocate con moderazione, o con Fortnite rischierete nuovamente di congestionare la rete italiana. Tutte le altre sfide standard della Settimana 8 di Fortnite sono già disponibili per il completamento.

Trova il galleggiante da piscina di Deadpool

Danza al party sullo yacht di Deadpool

Completa le sfide per ottenere l'oggetto ricompensa: skin di Deadpool senza maschera