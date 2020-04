GTA Online: la modalità Aerial Combat dà ricompense triple

Rockstar Games ha annunciato delle novità per GTA Online, con ricompense triple per la modalità Aerial Combat e dei forti sconti sugli hangar. Per gli appassionati di questa modalità è la settimana giusta, quindi.

Leggiamo qualche dettaglio sulla modalità Aerial Combat:

In Scorte al volo, i cieli sopra Los Santos e Blaine County sono squarciati da scie di condensazione e dal bagliore di proiettili incandescenti. Questa settimana ottieni ricompense triple sedendoti in cabina di pilotaggio e riportando il bottino alla base della tua squadra.

Ma ci sono anche altre forme di caos aereo a cui prendere parte. Scegli la modalità Versus dal menu Attività, poi proteggi o attacca l'obiettivo in Air Force Zero per portare a casa GTA$ e RP tripli. Otterrai ricompense triple anche sedendoti a bordo di un jet Lazer e tentando di abbattere una squadra di trafficanti in Top Fun.

Mentre i piloti che amano smerciare sul mercato nero possono raddoppiare le entrate affrontando una qualsiasi missione di vendita di Contrabbandieri da oggi fino al 15 aprile.

Inoltre sono attive molte altre offerte, che riportiamo qui di seguito:

GTA$ omaggio

Ricorda che per tutto il mese elargiremo un bonus una tantum di 500.000 GTA$ a chiunque effettui l'accesso su GTA Online. Gioca subito e il tuo bonus verrà accreditato automaticamente sul tuo conto presso la Maze Bank entro sette giorni.

Cappello birra J Lager

Completa almeno 10 incarichi durante la settimana per ottenere gratis il Cappello birra J Lager oltre a 1.000.000 di GTA$ omaggio.

Sconti aerei

Per collaborare con il nervoso Ron e vendere la tua merce sul mercato nero aereo, avrai bisogno di abbastanza spazio per i tuoi affari. Questa settimana tutti gli hangar e i relativi miglioramenti possono essere acquistati con uno sconto, insieme ad altri velivoli selezionati.