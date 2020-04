FIFA 20, la Stay and Play Cup con Roma, Chelsea e Real Madrid sarà dal 15 al 19 aprile

La FIFA 20 Stay and Play Cup con Ajax, AS Roma, Chelsea, FC Copenhagen, Liverpool, Porto, Real Madrid e altre squadre si giocherà esclusivamente online dal 15 al 19 aprile 2020.

Questa iniziativa fa parte di una serie di azioni che Electronic Arts sta intraprendendo per combattere la pandemia da Covid-19.

In questi giorni di quarantena, con lo sport reale ai box per motivi sanitari, gli esport hanno la possibilità di conquistare una platea più ampia di appassionati, in crisi d'astinenza da gol, canestri o Gran Premi. Per questo motivo la eSerie A TIM sta svolgendo diversi tornei dimostrativi nell'attesa dell'inizio ufficiale della stagione e la MotoGP sta facendo correre ai piloti reali dei GP virtuali.

Electronic Arts e la FIFA hanno annunciato oggi l' EA Sports FIFA 20 Stay and Play Cup, un torneo uno contro uno a eliminazione diretta che riunirà 20 dei club più famosi d'Europa che si scontreranno a FIFA 20 dal 15 al 19 aprile. Al torneo prenderanno parte calciatori professionisti nominati da numerosi club tra cui l'Ajax, l'AS Roma, il Chelsea, l'FC Copenhagen, Liverpool, Porto, Real Madrid e altre squadre.

"Vogliamo avvicinare la comunità calcistica globale alla EA SPORTS FIFA 20 Stay and Play Cup, in modo che milioni di fan possano provare l'emozione delle loro squadre preferite e dei calciatori professionisti che giocano, anche quando dobbiamo stare distanti", ha detto Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. "Attraverso la campagna "Restiamo a casa, giochiamo insieme ", stiamo lavorando per aiutare le persone di tutto il mondo a trovare altri modi per stare insieme attraverso il gioco. Congiuntamente con il contributo delle donazioni che stiamo apportando, speriamo di avere un impatto positivo sulla vita delle persone in questo difficile momento".

EA nell'ambito del torneo e della campagna "Stiamo a casa, Giochiamo insieme", donerà 1 milione di dollari al Coronavirus Relief Fund di Global Giving per fornire risorse alle comunità in prima linea contro il COVID-19 affinchè possano agire rapidamente e proteggere i più vulnerabili. Il torneo offrirà anche modi per i fan e gli spettatori di donare e sostenere gli sforzi globali in corso nel cercare di fermare la diffusione del virus COVID-19. Ciò è in aggiunta alle donazioni che la FIFA, che è partner della FIFA 20 Stay and Play Cup, ha precedentemente fatto ad altre organizzazioni di beneficenza per combattere il COVID-19.

"Durante questo periodo senza precedenti, più che mai, stiamo vedendo le persone riunirsi per trovare nuovi modi di vivere il calcio. È incoraggiante vedere come possiamo dare vita alle esperienze del mondo reale con i nostri partner di EA", ha affermato Simon Thomas, Chief Commercial Officer presso la FIFA. "Non ci impegniamo solo a sostenere le operazioni di soccorso per il coronavirus, ma offriamo agli appassionati di calcio ancora più modi di interagire con lo sport che amano nelle prossime settimane".

EA annuncerà le squadre e i calciatori che partecipano alla FIFA 20 Stay and Play Cup attraverso Twitter. La sfide della FIFA 20 Stay and Play Cup si svolgeranno invece sul canale Twitch EA Sports FIFA. I giocatori possono anche ottenere premi FUT 20 attraverso con Twitch Drop collegando un account Twitch a un account EA.