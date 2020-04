Windows 10, l'Aggiornamento KB4541335 di Microsoft manda in crash il PC, ecco come rimediare

Sentivate il bisogno urgente di un nuovo, ennesimo aggiornamento di Windows 10? No? Ma Microsoft ha deciso di rilasciarlo lo stesso: si tratta dell'Aggiornamento KB4541335 e le segnalazioni circa problematiche gravi sono cominciate ad arrivare quasi subito.

L'Aggiornamento KB4541335 di Microsoft per Windows 10, a quanto pare, provoca gravi problemi ai PC degli utenti, fino a mandarli in crash. In alcuni casi i dispositivi rifiutano di avviarsi nuovamente, e questa volta non si tratta neppure del recente malware che impediva l'avvio del PC. Ancora, arrivano segnalazioni anche sull'avvistamento del "Blue Screen of Death", e probabilmente non esiste cosa peggiore; si spera che non sia questo, il vostro caso.

Per fortuna c'è sempre una soluzione (o comunque quasi sempre), vediamo dunque come rimediare ai problemi dell'Aggiornamento KB4541335 di Windows 10. La via più rapida e indolore consiste nella disinstallazione manuale dell'update in questione: potrete portarla a termine in pochi secondi dal pannello degli aggiornamenti, quindi selezionando la voce cronologia aggiornamenti. Neanche a dirlo, pare che in alcuni casi questa strada non sia efficace per l'aggiornamento in questione, dato che la disinstallazione dello stesso viene negata.

Veniamo dunque al rimedio drastico ma efficace: ripristinare il proprio sistema operativo Windows 10 ad una versione precedente. Potrete seguire questa procedura soltanto entro dieci giorni dall'installazione dell'Aggiornamento KB4541335, poi sarete costretti a ripristinare il vostro PC direttamente ai dati di fabbrica. Ecco una lista con tutti i passaggi da seguire:

Selezionare il Menù Start, poi le Impostazioni del vostro PC Windows 10

Dalle impostazioni selezionare Aggiornamenti e Sicurezza

Selezionare la voce Ripristino, sulla sinistra

Noterete la voce Reimposta PC sulla destra, a questo punto selezionare il comando Inizia

Seguire l'intera procedura mostrata