Windows 10, nuovo malware impedisce l'avvio del PC: come risolvere

Nelle ultime ore un nuovo malware particolarmente seccante ha cominciato a circolare nel mondo del web: è in grado di bloccare l'avvio dei PC Windows con sistema operativo Windows 10. L'utente si ritrova così alle prese con una schermata nera, e va in panico.

Ma per l'appunto, niente panico: abbiamo la soluzione per voi. Può capire a tutti di ritrovarsi con un PC infettato dai malware, soprattutto se non si fa attenzione e se si mettono in download file dalla provenienza incerta. Diamine, a volte sono gli stessi aggiornamenti di Windows 10 ad impedire il corretto funzionamento del PC. Ora, il malware in questione è stato rilasciato dal team di MBRLockers, malintenzionati piuttosto esperti ma spesso anche dei semplici buontemponi. Difatti il virus impedisce l'avvio di Windows 10, chiedendo agli utenti di "pagare un riscatto", acquistando una nuova chiave per sbloccare il terminale dal dark web.

Si tratta di un trucco, come hanno già compreso i ricercatori di Avast. Per risolvere il problema è sufficiente premere nello stesso momento i tasti CTRL, ALT ed ESC: il vostro PC ricomincerà a funzionare esattamente come prima, e si avvierà normalmente. Certo, subito dopo effettuate una bella scansione con l'antivirus giusto per essere sicuri di aver rimosso tutta la spazzatura che avevate accumulato.