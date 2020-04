Mediaworld Samsung Days: un 10% di sconto si aggiunge alle offerte su smartphone, televisori

Ma ci sono anche lavatrici, frigoriferi e asciugatrici in offerta, così da poter comporre un'offerta in grado di superare la soglia di 799 euro e ricevere quindi un ulteriore sconto del 10%. Le offerte sono valide dal 3 all'8 aprile 2020 solo online. La consegna è gratuita e si possono comprare questi oggetti a tasso 0. Potete trovare tutte le offerte a questo indirizzo .

I Mediaworld Samsung Days propongono un 10% di sconto in più sulle offerte che già sono in atto su smartphone, televisori, elettrodomestici e tanto altro. Per ottenerlo occorre però fare un ordine totale superiore a 779 euro.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.