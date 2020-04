The Last of Us 2: un video di gameplay inedito mostra Ellie suonare la chitarra

Un video di gameplay inedito di The Last of Us 2 mostra Ellie suonare la sua chitarra. La sequenza rubata mostra come Naughty Dog abbia inserito una sorpresa nel suo attesissimo gioco per rendere il tutto più interattivo.

The Last of Us: Parte 2 è stato recentemente rinviato da Sony. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante la situazione mondiale lasciasse prevedere che qualcosa del genere sarebbe prima o poi successo.

Da quel momento in poi, però, sono cominciati ad emergere nuovi filmati e nuovi dettagli del gioco. Ieri abbiamo pubblicato un video nel quale si può sentire un nuovo dialogo tra Ellie e Dina, oggi un video di gameplay nel quale si vede la protagonista suonare anche la chitarra.