The Last of Us: Parte 2 un nuovo video di gameplay racconta il rapporto tra Ellie e Dina

Un nuovo video di The Last of Us Parte 2 emerge dalla rete e mostra pochi secondi di gameplay in grado di approfondire ulteriormente il rapporto tra Ellie e Dina

Non sappiamo quanto il video rimarrà online, dato che sembra essere stato pubblicato in maniera non proprio lecita da un tale Covid19. La parte bassa dello schermo è, infatti, oscurata: potrebbe quindi nascondere le informazioni che potrebbero farci comprendere chi è il leaker e a che punto dello sviluppo è stato catturato questo filmato.

È comunque interessante osservare attentamente ogni materiale legato a questo attesissimo gioco. A poche ore dal rinvio è però bello poter vedere qualcosa di nuovo di The Last of Us: Parte 2, come per esempio queste splendide immagini.

Anche se la scena sembra essere già stata mostrata in passato, è il dialogo tra Ellie e Dina ad essere decisamente inedito. Dalle loro parole si riesce ad intuire la familiarità tra le due ragazze, oltre che si vedono scampoli di gioco, oltre che un numero maggiore di dettagli, come la neve che si disfa sotto gli zoccoli dei cavalli o che cade dai rami.

Dal punto di vista del gameplay la scena sembra piuttosto standard, con i due personaggi che avanzano a cavallo, mentre chiacchierano tranquillamente. Da questi pochi secondi, se si rivelassero veri, non si può intuire il lavoro svolto da Naughty Dog sulle animazioni e sulle interazione con l'ambiente, lasciando quindi il dubbio che ci sia qualcosa dietro di poco chiaro, come un filmato tratto da una qualche build vecchia o qualcosa del genere.

Cosa ne dite?

The Last of Us Parte 2 sarebbe dovuto uscire il 29 maggio, ma al momento la data è in via di definizione.