The Last of Us 2: consoliamoci del rinvio con delle splendide nuove immagini

Sony e Naughty Dog hanno pubblicato alcune nuove immagini di The Last of Us 2, che possiamo guardare e riguardare per consolarci del nuovo rinvio del gioco a data da destinarsi. Si tratta di otto scatti che mostrano diversi momenti di gioco. Possiamo quindi vedere Ellie a cavallo che attraversa alcuni luoghi suggestivi, un Joel invecchiato che le offre il suo aiuto, sempre Joel che suona la chitarra e altro ancora.

Trovate le nuove immagini di The Last of Us 2 comodamente alloggiate nella galleria in fondo alla notizia.

Poco fa Sony e Naughty Dog hanno annunciato che The Last of Us 2 è stato rinviato a causa dell'epidemia di coronavirus. Più precisamente il rinvio è dovuto a motivi economici, visto che il gioco è pronto, non potendo il publisher garantirne la disponibilità per tutti. La precedente data di lancio di The Last of Us 2 era il 29 maggio. Rimaniamo in attesa di conoscere la nuova.