Animal Crossing: New Horizons, la nonna con 3500 ore su New Leaf sbarca sull'isola

Audrey, ovvero la nonna che aveva accumulato oltre 3500 ore su Animal Crossing: New Leaf per Nintendo 3DS torna a far parlare di sè. Il nipote, infatti, gli ha regalato una copia di Animal Crossing: New Horizons e l'ha filmata mentre sbarcava per la prima volta sull'isola.

Una delle cose più belle di Animal Crossing è la sua capacità di trascendere i confini geografici, di età e di stato sociale. E Animal Crossing: New Horizons non è da meno. Per il nostro Francesco Serino è il gioco simbolo di una quarantena in famiglia, mentre per la nonna nello sviluppatore Paul Hubans è un vero e proprio hobby capace di tenerle compagnia per oltre 3500 ore.

Un record di questo genere, sopratutto accompagnato dalla venerabile età della signora (88 primavere quest'anno) non potevano che diventare un vero e proprio fenomeno di internet. Da più di 10 milioni di visite.

Ecco perché i familiari di zia Audie hanno preparato tutto per girare un nuovo video nel quale si vede la simpatica signora prima spacchettare una Switch a tema Animal Crossing e successivamente fare i primi passi sell'isola. Il video dura più di 30 minuti nei quali si vede la signora familiarizzare coi controlli della nuova console e coi nuovi vicini di casa. E riconoscere qua è là i personaggi ricorrenti della serie.

Onestamente, però, ci aspettavamo un po' più di entusiasmo: l'isola è bella, ha detto la signora, ma non abbastanza per abbandonare definitivamente gli amici (e i fiori) di Animal Crossing: New Leaf. Per questo sembra che nelle prossime settimane Audie porterà avanti entrambi i giochi. E come farà? "Mi prenderò tutto il tempo necessario", ha detto la signora con un sorriso contagioso.