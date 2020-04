Resident Evil 3, Jill Valentine ha il costume classico "censurato"? Infuria la polemica

Resident Evil 3 è disponibile ufficialmente (in digitale) solo da qualche ora che già è partita una polemica relativa in particolare al costume classico di Jill Valentine, che sembra essere stato modificato, forse per censurarne alcuni elementi troppo provocanti.

Considerate che quanto segue, nonché l'immagine a corredo del tweet che ha reso nota la questione, possono essere considerati spoiler , dunque evitate di guardare il seguito della news se non volete anticipazioni, sebbene l'esistenza del costume classico di Jill Valentine dall'originale Resident Evil 3 fosse già nota.

Tra i bonus legati ai pre-order di Resident Evil 3 c'è, dunque, l'iconico abbigliamento classico di Jill Valentine, he riproduce dunque la mise con cui la protagonista si presentava nell'originale del 1999. Si tratta di un top tipo tubino blu elettrico, una felpa legata alla vita e una minigonna, per quanto riguarda la versione originale. Non proprio l'abbigliamento più adatto per affrontare l'apocalisse zombie, ma il costume in questione è diventato una sorta di mito per i fan della serie Capcom.

Dunque si può immaginare la polemica che può emergere da una variazione minima ma ben percettibile, soprattutto in alcuni frangenti, effettuata nel nuovo costume classico: come riporta Vara Dark nel tweet qui sotto, la minigonna è diventata uno "skort", ovvero una sorta di incrocio tra un paio di pantaloncini (short) e una gonna.

La differenza è ben visibile nell'immagine riportata qui sotto: sebbene non si possa parlare proprio di censura, sembra piuttosto chiaro che la variazione si stata applicata per evitare che risultassero visibili le parti intime di Jill in alcune situazioni, considerando che la protagonista nel remake di Resident Evil 3 è molto più mobile e dinamica e potrebbe dunque dare adito a inquadrature sconvenienti.

Il tweet tira in ballo il famoso "dipartimento etico" che è emerso nella celebre questione della riduzione del seno di Tifa in Final Fantasy 7 Remake, anche se non si capisce esattamente se esista un'entità del genere o meno, fatto sta che la nuova Jill ha optato per dei pantaloncini invece della gonna.

Ricordiamo che, in digitale, Resident Evil 3 è disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One, potete saperne di più leggendo la recensione pubblicata nei giorni scorsi da parte di Aligi Comandini.