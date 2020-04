Amazon: Project Tempo il nuovo servizio di cloud gaming, atteso per il 2020, potrebbe slittare

Amazon, come stiamo vedendo anche dalle ultime notizie emerse in queste ore, sembra volersi lanciare con grande convinzione nel mercato videoludico e oltre alle produzioni standard ha in programma anche il prossimo lancio di un servizio di cloud gaming, chiamato Project Tempo.

Amazon, in maniera simile a Microsoft, può già contare su un'infrastruttura server di notevole calibro, cosa che la pone in una posizione avvantaggiata per tentare la strada del cloud gaming. Il progetto di Amazon si chiama, almeno provvisoriamente, Project Tempo, e in teoria sarebbe dovuto uscire già quest'anno.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa e non è detto che i piani debbano subire delle variazioni, ma considerando lo stato attuale delle cose è assai probabile che la compagnia decida di spostare il lancio del servizio al 2021.

Prima di arrivare alla soluzione del cloud gaming, tuttavia, nel corso del 2020 assisteremo a una serie di eventi rilevanti per Amazon dal punto di vista dei videogiochi: come abbiamo riportato in precedenza, per maggio è prevista l'uscita di Crucible, il primo titolo maggiore degli studi interni della compagnia. Il 25 maggio è previsto invece il lancio di New World, altro gioco di grosso calibro e successivamente sono previste anche delle novità interessanti per Twitch.

La piattaforma di streaming video di Amazon dovrebbe infatti evolversi per contenere delle iniziative più vicine al gioco vero e proprio: l'idea è lanciare dei giochi interattivi che possono svolgersi direttamente in streaming tra vari utenti, cosa prevista per questa estate, secondo quanto riferito dal colosso dell'e-commerce.