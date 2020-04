Google Stadia gratis ad alcuni utenti di YouTube Premium

Attualmente passare a Google Stadia comporta una spesa considerevole: il prezzo di listino americano della Premiere Edition si aggira ancora sui 129 dollari. Tuttavia nelle ultime ore alcuni utenti di YouTube Premium stanno ricevendo Google Stadia gratis: cerchiamo di comprendere meglio cosa sta succedendo.

Non si tratta ovviamente di un abbonamento valido in eterno, ma di versioni di prova dalla durata trimestrale. L'iniziativa è partita direttamente da Mountain View, con Google che sta distribuendo tramite email dei codici per l'accesso trimestrale a Google Stadia, ad alcuni dei suoi utenti di YouTube Premium. Questa versione di prova di Google Stadia include tutto ciò che è già previsto dall'abbonamento standard, dunque streaming in 4K, HDR, surround 5.1, e l'accesso ai titoli mensili di Stadia Pro. Questa proposta potrebbe rivelarsi interessante soprattutto in un periodo in cui Google Stadia sembra in difficoltà.

Terminati i tre mesi di prova nel corso dei quali Google Stadia sarà accessibile gratis, gli utenti di YouTube Premium potranno scegliere se rinnovare l'iscrizione o meno. Questa iniziativa attualmente è in corso negli Stati Uniti, ma non è da escludere un possibile arrivo anche in Europa, dunque vi terremo aggiornati.