Google Maps spia gli spostamenti dei toscani per studiare i cambiamenti legati al coronavirus

Google ha spiato gli spostamenti dei toscani per fini di ricerca: l'intenzione di Mountain View è quella di studiare i cambiamenti nel comportamento della popolazione mondiale, in tempi di coronavirus e di Covid-19. Peccato che naturalmente non abbia avvisato i soggetti dei test.

Google ha raccolto (e sta raccogliendo) molti dati tramite i servizi di posizione di Google Maps, non solo in Italia (dove la regione preferita pare sia la Toscana) ma anche del resto del mondo, in 130 paesi. Analizzando i dati relativi agli spostamenti degli abitanti, l'intento di Google è quello di capire come cambino le abitudini di vita in fase di quarantena. Google ha assicurato di aver utilizzato solo dati in forma aggregata e anonima, e di averli raccolti solo dagli utenti che avevano in precedenza attivato la funzione cronologia delle posizioni. Il dato lampante consiste nella diminuzione di tutti gli spostamenti verso bar e servizi di ristorazione di vario tipo, del 94%.

I dati raccolti da Google Maps in Toscana sono ora disponibili online, e qui di seguito vi riportiamo anche una pratica immagine affinché possiate capire meglio cosa ne ha fatto Google del tracciamento dei propri utenti. Bisogna rassegnarsi, ormai il mondo della tecnologia funziona praticamente così; va ricordato che i dipendenti di Google spiavano anche le conversazioni private degli utenti con Google Home.