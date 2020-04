Skater XL arriverà su PS4, Xbox One, Switch e PC: nuovo video e finestra di lancio

Easy Day Studios ha annunciato che Skater XL, l'erede spirituale di Tony Hawk Pro Skating, arriverà su PS4, Xbox One, Switch e PC a luglio 2020.

Skate XL consentirà di esplorare un mondo fatto da e per gli skater nel quale sviluppare un proprio stile di skating. Oltre che di creare un avatar in grado di rappresentarvi nella maniera più fedele possibile. Lo studio di sviluppo promette di dare al giocatore un controllo fuori dal comune sulla propria tavola, oltre che di metterlo in contatto, ovviamente virtuale, con alcuni dei più famosi skater del mondo come Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta e Brandon Westgate.

Queste superstar condivideranno parte della loro storia e daranno modo di ripercorrere le oro origini.

Il mondo di Skate XL sarà ispirato ai paesaggi californiani, ma ci saranno oltre 60 iconiche location reali inserite nel gioco nelle quali imparare a fare le evoluzioni più spettacolari.

Skate XL è stato creato seguendo i suggerimenti arrivato da una community Discord composta da oltre 50.000 persone che hanno condiviso idee, design o semplicemente la passione per lo skate.

Il gioco arriverà su PS4, Xbox One, Switch e PC a luglio 2020.