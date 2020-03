MotoGP 20, il vero Alex Marquez si aggiudica il primo GP del Mugello virtuale

Il vero Alex Marquez si aggiudica il primo GP del Mugello virtuale di MotoGP 20, la competizione esport che vede i veri piloti correre sfruttando il videogioco per PS4.

Prima c'era la MotoGP, ovvero la massima competizione sulle due ruote nella quale i miglior piloti del mondo sfrecciano su alcuni dei bolidi più avanzati e veloci dell'intero pianeta. Da questa competizione è poi nato il campionato ufficiale esport, organizzato dalla stessa Dorna e da Milestone, l'azienda italiana che ha sviluppato il videogioco MotoGP. Qui campioni virtuali si sfidano su circuiti simulati per scoprire chi è il più veloce con un gamepad in mano.

Adesso che l'emergenza coronavirus ha lasciato a piedi i vari piloti ufficiali, Dorna ha deciso di prendere i piloti reali e farli sfidare sui circuiti virtuali: ecco la Moto GP Virtual Race. Con questa simpatica iniziativa alcuni dei più famosi piloti della Moto GP si sono sfidati a MotoGP 20 sul circuito del Mugello.

Dopo delle qualifiche che hanno messo in luce una certa abilità col gamepad di Fabio Quartararo, il pilota della Yamaha ha centrato alla prima curva il suo compagno di squadra Maverick Vinales e ha mandato in fumo ogni possibilità di vittoria.

Ad approfittarne è stato, come sempre, un Marquez. Questa volta, però, è stato Alex a prendere il largo e a sfruttare gli errori degli avversari. Il fratello Marc, l'uomo da battere nelle competizioni reali, si è dovuto accontentare del quinto posto. Sfortunatamente per il "piccolo" di casa Marquez la vittoria non ha alcun valore per il Campionato di MotoGP reale.

Quella di ieri è stata comunque una bella iniziativa pensata per intrattenere i fan nell'attesa che il campionato reale ricominci. Per il momento Dorna non ha ancora previsto quando le gare potranno riprendere, ma ha già fissato il prossimo appuntamento virtuale: il prossimo MotoGP virtuale andrà in scena il 12 di aprile 2020, si spera con un numero ancora più nutrito di partecipanti.

Nel caso in cui vogliate emulare i piloti della MotoGP, questo è il link dove poter compare il gioco.