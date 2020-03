Xbox One aprile 2020, i giochi migliori del mese

Nello stilare l'elenco dei giochi migliori in arrivo ad aprile 2020 su Xbox One è ovviamente impossibile non cominciare da Resident Evil 3: il survival horror di casa Capcom, completamente ridisegnato rispetto all'originale del 1999, ci aspetta per una nuova avventura in quel di Raccoon City, coinvolgendoci in eventi che si svolgono in parallelo a quelli del secondo episodio. Sono tuttavia molto interessanti anche un paio di altri titoli, nello specifico Daymare: 1998, l'horror game tutto italiano ispirato proprio alla saga Capcom, e Minecraft Dungeons, che salvo imprevisti dovrebbe accoglierci ad aprile con la sua nuova, promettente esperienza cooperativa.

Resident Evil 3 Tutte le informazioni sul gioco In uscita il 3 aprile L'atteso remake della serie Capcom è senz'altro il piatto forte del mese: Resident Evil 3 si prepara a coinvolgerci con una nuova, inquietante avventura che si svolge parallelamente agli eventi del precedente episodio. La protagonista in questo caso è però Jill Valentine, membro della squadra S.T.A.R.S. che si trova a fronteggiare l'invasione di zombie per le strade di Raccoon City e, in particolare, la minaccia dell'inarrestabile mostro conosciuto come Nemesis. Supportata da alcuni mercenari al servizio della Umbrella, la ragazza dovrà riuscire a sopravvivere a quello che si presenta come un vero e proprio incubo, dando fondo alle proprie risorse e utilizzando un gran numero di armi differenti, nonché l'inedita schivata: una manovra che, eseguita con il giusto tempismo, può salvarci la vita.

Daymare: 1998 Tutte le informazioni sul gioco In uscita il 28 aprile L'ambizioso survival horror del team italiano Invader Studios debutta ad aprile anche su console. Palesemente ispirato alle atmosfere di Resident Evil 2, Daymare: 1998 ci mette nei panni di tre differenti personaggi alle prese con un'improvvisa e misteriosa invasione di zombie che ha avuto origine in un centro di ricerca. Si tratta del risultato di un esperimento andato male? Starà a noi scoprirlo, cercando di contenere l'incidente e restare in vita nonostante le orde apparentemente interminabili di feroci non-morti. Utilizzando armi di vario genere avremo modo di fermare l'avanzata di alcuni nemici, ma il gioco ci farà capire spesso e volentieri che anche la fuga può essere un'opzione, talvolta l'unica possibile per evitare una morte orribile.