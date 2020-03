Shinsekai Into the Depths, la recensione su Nintendo Switch

A sei mesi dal suo debutto in esclusiva su Apple Arcade , ci troviamo di fronte a una nuova recensione di Shinsekai Into the Depths per trattare stavolta della sua conversione per Nintendo Switch . Annunciato nel corso dell'ultimo Nintendo Direct Mini e subito disponibile per il download su eShop, il metroidvania subacqueo di Capcom è un titolo che si fa forza di una spiccata componente survival e di un setting particolarmente curato, e che già su piattaforme iOS aveva dato sfoggio di una profondità degna di un videogame con la V maiuscola: sembrerebbe dunque tutto perfettamente apparecchiato per una transizione ideale, vediamo se le cose sono effettivamente andate così.

Switchsekai

In questo articolo ci focalizzeremo prevalentemente sulle caratteristiche di questa conversione di Shinsekai Into the Depths per Nintendo Switch, mentre per il nostro giudizio sul gioco in sé vi rimandiamo alla recensione dell'originario formato iOS. A chi non sapesse nemmeno di che stiamo parlando diciamo brevemente che il gioco è ambientato in uno scenario apocalittico nel quale il mondo è stato sommerso dalle acque, e il protagonista è anonimo palombaro costretto a lasciare in fretta e furia il suo rifugio, distrutto da un'improvvisa ondata di ghiaccio. In termini di gameplay, ciò si traduce in un metroidvania che privilegia la componente esplorativa, invitando l'utente a raccogliere risorse per ampliare e potenziare il proprio equipaggiamento anziché lanciarsi in furiosi combattimenti coi nemici che possono mettere a repentaglio le preziose scorte di ossigeno.



Per quanto sarebbe lecito credere che il primo aspetto a beneficiare di questa conversione sia il sistema di controllo, in realtà Shinsekai Into the Depths già su iOS vantava un supporto nativo ai controller Bluetooth, quindi gli sviluppatori non hanno dovuto fare grandi manovre per adattare i comandi ai Joy-con. Purtroppo permane anche l'interfaccia originale, che non brillava per bellezza estetica e facilità di lettura e che qui non ha subito alcun ritocco, rimanendo uno dei punti deboli del prodotto Capcom. In termini tecnici, il fatto che la grafica sia rimasta sostanzialmente inalterata non è un male di per sé (l'impianto visivo resta gradevole soprattutto in modalità portatile), ma che anche i cali di frame rate siano stati trasferiti su Switch è il segno di una conversione abbastanza pigra su questo fronte. Anche il sonoro è sempre lo stesso, ma questo per fortuna è un dato positivo: già su iOS Shinsekai Into the Depths vantava un sound design strepitoso abbinato a musiche molto evocative, che qui ritroviamo in tutta la loro bellezza e con tanto di inedita sezione Jukebox per ascoltarle, preferibilmente in cuffia.

Parlando sempre delle (poche) new entry di questa versione Switch, decisamente più interessante in termini ludici è l'introduzione della modalità Another Dive, una sorta di time attack ambientato in una nuova ambientazione con tanto di boss finale realizzato appositamente per l'occasione e affrontabile in due distinti livelli di difficoltà. Tutti contenuti che comunque anche gli abbonati Apple Arcade potranno ottenere tramite un aggiornamento dell'applicazione, rendendo questa versione Switch consigliabile solo se non si ha la possibilità di accedere al servizio su iOS, anche per una banale questione di prezzo: Shinsekai Into the Depths su eShop costa 19,99 € (un po' troppo) a fronte dei 4,99 € di sottoscrizione mensile ad Apple Arcade.