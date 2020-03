iPhone 12, lancio in autunno 2020: nuove conferme

Siamo di nuovo in quel periodo dell'anno dove solitamente si accumulano indiscrezioni e rumor circa i nuovi iPhone, che vengono poi puntualmente rilasciati nell'autunno successivo. Ma questo non è un anno come tutti gli altri, e molti temono nel rinvio di iPhone 12. A quanto pare, tuttavia, non c'è nulla da temere: nuove conferme in questo senso sono arrivate nelle ultime ore.

Il lancio di iPhone 12 sarebbe attualmente confermato per l'autunno 2020, senza slittamenti, rinvii e problemi di sorta legati alla pandemia da coronavirus. Bloomberg è sicura che Apple sia attualmente al lavoro per lanciare sul mercato iPhone 12 nella solita finestra annuale; la situazione in effetti si era complicata la scorsa settimana con un report di Nikkei che dava praticamente per certo il rinvio al 2021.

La produzione di Apple, secondo Bloomberg, sta invece procedendo normalmente, tanto che il lancio degli iPhone 12 con supporto al 5G sarebbe ancora previsto per l'autunno 2020. Le filiere produttive naturalmente hanno rallentato i propri ritmi nelle ultime settimane, ma il vero incremento nella produzione per i nuovi iPhone sarebbe comunque cominciato (e dovrebbe cominciare, virus permettendo) ad inizio estate 2020

Sarà interessante analizzare come si comporteranno i nuovi iPhone dal punto di vista delle vendite: Samsung Galaxy S20 ha faticato non poco a rimanere in carreggiata, soprattutto se confrontato al modello precedente, il Samsung Galaxy S10.