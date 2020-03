iPhone 12, lancio probabilmente rimandato a novembre

Stando a un'indiscrezione, il nuovo iPhone 12 subirà un forte ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista da Apple e sarà lanciato a novembre 2020, invece che a settembre. Il motivo del rinvio è molto semplice da spiegare: la pandemia di coronavirus che sta piagando l'intero pianeta.

A riportare la voce è stato Jon Prosser di Front Page su Twitter, che ha svelato anche altri dettagli interessanti. Pare che la produzione di massa di iPhone 12 fosse inizialmente prevista per maggio, ma che sia stata posticipata di due mesi. Sostanzialmente il ritardo corrisponde al blocco dell'industria cinese causato dalla diffusione del coronavirus.

Posser ha spiegato anche come mai sono emerse delle immagini così differenti degli iPhone 12: ne sono stati realizzati diversi prototipi. Quindi la maggior parte di quelle immagini sono delle versioni non finalizzate dello smartphone. Secondo Prosser il design definitivo del telefono non esiste ancora perché la fase di prototipazione richiede ad Apple di recarsi in Cina, cosa impossibile a causa del blocco dei viaggi.

So all the iPhone 12 renders and leaks you're seeing right now? Yeah, none of that is even finalized right now and the leaks are likely a mix of all prototypes being considered.