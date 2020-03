Animal Crossing: New Horizons gira su PC tramite emulatore

Animal Crossing: New Horizons è l'ultima esclusiva per Nintendo Switch a essere arrivata sul mercato, ma è già stata fatta girare su PC grazie all'emulatore Ryujinx, oltretutto con risultati davvero soddisfacenti.

Lo youtuber John GodGames Emus ha pubblicato tre video di Animal Crossing: New Horizons su PC, fatto girare con un build custom del Ryujinx. Sono tre filmati molto lunghi, con quasi due ore complessive di gameplay. Come potete vedere, l'emulazione è tutt'altro che perfetta, ma va considerato il poco tempo trascorso dal lancio del gioco. In effetti è incredibile che sia già stato emulato a questo livello.

Ovviamente il nostro non è un invito a piratare Animal Crossing: New Horizons, ma è solo un modo per mostrare quanto l'emulazione di Nintendo Switch su PC sia già in una fase avanzatissima. Se i progressi del team di Ryujinx rimarranno così spediti, presto sarà anche giocabile al 100%. Chissà inoltre se Yuzu, un altro emulatore di Nintendo Switch molto famoso, riuscirà a raggiungere a breve lo stesso risultato.

Ovviamente il modo migliore di giocare ad Animal Crossing: New Horizons rimane giocarci su Nintendo Switch. Se vi interessa avere più informazioni, potete leggere la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons.