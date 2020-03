Coronavirus, Child of Light gratis da Ubisoft, come scaricarlo

Ubisoft ha deciso di regalare Child of Light per aiutare tutti i reclusi in casa a causa della pandemia di coronavirus a passare il tempo. Il gioco gratis è riscattabile gratuitamente da Uplay, il negozio proprietario del publisher francese.

L'offerta relativa a Child of Light è attiva da oggi 24 marzo, fino al 28 marzo 2020, alle ore 14:00. Sbrigatevi quindi, perché quattro giorni passano in fretta!

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra vecchia recensione di Child of Light, in cui abbiamo detto:

Child of Light racconta una bella fiaba supportata da una struttura RPG semplice ma non banale, che vede nel combattimento uno dei suoi punti di forza e nell'esplorazione la completa assenza di momenti di ripetitività o frustrazione. Non ci sono picchi importanti né in termini di gameplay né di colpi di scena, ma il titolo Ubisoft riesce a coinvolgere ed offrire un'esperienza diversa dal solito, bella da vedere, bellissima da ascoltare, e che merita di essere provata.

Dove scaricarlo: Child of Light gratis su Uplay